نسرين طافش بـ"الأصفر" في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا منها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس من اللون الأصفر.

وعلقت نسرين على الصور: "أعظم شيء يمكن أن تمنحه لنفسك هو التحرر مما يعتقده الآخرون".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "فدوة، جمالك، جميلة الجميلات، مش لاقي كلام أقوله فيكي، قمر، تخبلين، فديت الأصفر المتحرر".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.