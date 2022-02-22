الجمعة والسبت.. أوس أوس ومحمد ثروت ضيفا أحمد فهمي في "أحلى كلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل الفنان محمد ثروت، والفنان أوس أوس، ضيفان على الفنان والمذيع أحمد فهمي في برنامج "أحلى كلام" المعروض على قناة الحياة في الساعة العاشرة مساء، يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة قيام الثلاثي بالغناء، كما سيتحدث ثروت وأوس أوس عن الأعمال الفنية التي يشاركان بها الفترة الحالية، ويتحدثان عن علاقة كل منهما بأسرته.

وكانت الحلقات الماضية شهدت استضافة عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد السعدني وأحمد رزق وأشرف عبدالباقي وأيضا فرقة.

ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي.