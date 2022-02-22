شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وأصالة يحييان حفلاً غنائيًا في السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الثلاثاء كل من النجم رامى جمال والنجمة أصالة حفلاً غنائيًا في الرياض بمناسبة يوم التأسيس السعودى، ومن المقرر أن يقدما للجمهور باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة ويشهد عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسة" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد ابراهيم .

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية .وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الشهر قبل الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

وكانت المطربة أصالة قد نشرت منذ عدة أيام مقطعًا من أغنيتها الجديدة "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنيه حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".