شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة حربي أحد أبطال مسرحية "كنز الدنيا": وزيرة التضامن هي من رشحتني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة حربي، من أبطال مسرحية "كنز الدنيا"، أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، إنها تعشق مسرح مصر منذ أن كانت طفلة، وكانت دائما تتخيل أنها تقف معهم على المسرح وصدقت ذلك الحلم.

وأضافت: مررت بظروف صحية صعبة في وقت معين، وأنا بطبعي عندما أمرض أحب أن أشغل نفسي بأي شيءٍ فقررت عمل فيديوهات على التيك توك وعندما رآها أصدقائي اقترحوا على نشرها على السوشيال ميديا.

وتابعت أميرة حربي: "بعدما نشرت الفيديوهات وجدت متابعين كثيرين، بالإضافة للفنانين مثل أحمد حلمي وتامر حسني والذين وعدوني بمقابلة معهم، والفنانة دنيا سمير غانم التي قامت بنشر الفديو الخاص بي علي صفحتها، وأنا أستطيع تقليدها بشكل جيد وقدمت مشهد في مسرحية كنز الدنيا تقليد لها، وشاركت في المسرحية من خلال ترشيحي من قِبَل وزيرة التضامن للأستاذ أشرف عبد الباقي.

ومن جانبه أكد غفران أحد أطفال ذوي الهمم المشاركين في العرض المسرحي: أنه طالب بمعهد الباليه وهو يحب الباليه جدا، وله بالمعهد العديد من الأصدقاء، كما قال الفنان إبرام سمير إنه طبيب تخصص باطنة، ويعمل حاليا في العيادة مع والده بجانب الفن.

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي