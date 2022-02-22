شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقى: فكرة "كنز الدنيا" جاءت فى لقاء "قادرون باختلاف" مع الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف عبد الباقى، تجربة مسرحية "كنز الدنيا" بدأت عندما تقابلت مع مجموعة من الأولاد في "قادرون باختلاف" بحضور سيادة الرئيس، وكنت قد جلست معهم لمدة يومين لعمل بروفات وأحببتهم جدا، وعندما طلبت بنت خلال اللقاء من سيادة الرئيس أن تمثل قال لها "أشرف لديه فرقة ومن الممكن أن تنضم معه"، وهنا كانت الفرصة أن أتعرف على هؤلاء الأطفال وكنت أريد أن أقدم شيئا مختلفا، وجلست مع أمهاتهم ورأيت كيف هؤلاء الأمهات أبطال ولم يبخلوا عليّ أولادهم بأي شيء، فبدأنا نكتب عن مشاكلهم، ومن المؤكد أن من أجمل الأشياء التي حدثت في السنوات الأخيرة هي تركيز سيادة الرئيس مع هؤلاء الأطفال وبدأ الناس يرونهم بشكل مختلف، وبالفعل بدأنا نكتب كل ذلك في المسرحية.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع علي قناة DMC: كل شخص في هؤلاء الأطفال موهوب في منطقة معينة، وهؤلاء الأطفال يجب على من يعمل معهم أن يصادقهم ويضعهم في منطقتهم كل واحد حسب قدراته، وبالمناسبة هم محبين للحياة ويبثون طاقة إيجابية كبيرة من خلال ابتسامتهم التي لا تفارقهم.

مسرحية "كنز الدنيا" قدمت تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، واخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في اطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالاضافة الى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل اكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي