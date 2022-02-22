شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. سبب تمرد خالد زكى على أدواره الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم خالد زكى، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 22 فبراير، واستطاع بفضل موهبته أن يكتسب شعبية كبيرة منذ ظهوره الأول على الساحة الفنية.

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد إنهائه الثانوية وحصل على بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج، بدايته الفنية كانت عام 1973، عندما شارك في فيلم مدرسة المراهقين مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وبعد ذلك انطلق في سماء الفن و توالت أعماله الفنية منها فتح عينيك، طباخ الرئيس، وش إجرام، أذكرينى، عايشين للحب، حبيبى أصغر منى".

ومن الأعمال التليفزيونية: "الشهد والدموع، الضباب، بدارة، هوانم جاردن سيتي مشوار امرأة، صاحب السعادة، القيصر، ولاد تسعة، دموع في نهر الحب، أنا شهيرة أنا الخائن، قوت القلوب".

وفى حوار قديم للنجم خالد زكى، قال إن بدايته الحقيقية كانت فى مسلسل "الضباب"، وكان أول مسلسل له وأول بطولة أيضًا وبعدها بـ5 سنوات كانت كل الأدوار التى تأتى له رومانسية، ثم قرر التمرد عام 1983 على هذه الأدوار، ليقوم بعمل مسلسل "حب بلا ضفاف"، وكان مختلفًا تماماً عن أدواره السابقة.

وأوضح زكى، أنه"لم يقم بوضع مكياج قبل التصوير فى أى عمل من أعماله الفنية التى شارك بها، موضحًا أن مسلسل "الشهد والدموع"، هو علامة فارقة فى تاريخ الدراما كتابة وإخراجاً وأداء".