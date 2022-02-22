شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: قررت عدم الاستمرار في الفن سابقا وذهبت إلى الشعراوي لمعرفة رأيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حلاوة: أُحب الفنان زكى رستم وأعتبره "ممثل شاطر" لأن أدواره مختلفة ومتباينة، وهناك أيضا عدد من الفنانين تأثرت بهم، منهم الفنان دانيال لويسيس والفنان صلاح منصور ونور الشريف وعبد الفتاح القصرى وزينات صدقى والنابلسي أثروا في بشكل كبير.

وأضاف حلاوة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة في حلقة مسجلة: أنا دائما محب للتعلم، وممكن أتعلم من الشباب ولا أجد حرجا في ذلك.

وتابع الفنان أحمد حلاوة، فى فترة من الفترات قررت عدم الاستمرار في مجال الفن، وذهبت إلى أحد الفنانين الكبار الملتزمين، وذهبنا إلى الشيخ الشعراوى وقال لى الشعراوي وكان معاه برتقاله وسكينة، الفن مثل السكينة إما تقشره بيه برتقالة وتاخد منه فيتامين سي أو تقتل أحد بالسكينة، المشكلة ليست في السكنية المشكلة فينا، إحنا اللى بنختار الطريق الذي نسير فيه وما نقدمه وهل ينفع الناس أم لا.

وقال الفنان أحمد حلاوة إنه تأثر كثيرًا بوفاة الفنان هادى الجيار؛ لأنه صديق طفولة في حى باب الشعرية، والجيار رحمه الله هو من الشخصيات الجدعة جدا، وأثناء تصوير الاختيار قالى يا أحمد أنا لو جاتلى كورونا مش هقوم منها، وبالفعل لاقيته بعدها بكام يوم بيتصل بى ويقولى يا أحمد انا جاتلى كورونا وبعدها بكام يوم توفى فعلا.

وأضاف حلاوة: اتصدمت حتى أنني لم أستطع أن أعزى زوجته، واتصدمت بعدها بوفاة أخت لى بكورونا، وبعدها بعشرين يوم أخويا توفى بكورونا.