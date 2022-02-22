شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مسرحية "كنز الدنيا" تتحدث عن قصة حياة ذوي الهمم منذ لحظة ميلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف عبد الباقي، خلال استضافته مع وزيرة التضامن نيڤين القباج، في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، بعد لقاء سيادة رئيس الجمهورية في "قادرون باختلاف"، حدث تلامس مع أولائك الأطفال وكان لي الشرف أن قدمت الأسئلة في هذا اللقاء، وقابلت الوزيرة نيڤين القباج وعرضت عليها مشروع مسرحية "كنز الدنيا" وكان هناك دعم كبير من الوزارة ومن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصنعنا الحدوتة مع أهالي الأولاد، وقدمنا العرض الأسبوع الماضي وكان بديع.

وقالت وزيرة التضامن نيڤين القباج: الوزارة بقدر ما فيها من مشكلات ولكن بها الكثير من الحب والتفاؤل، وتجربة الفن والتغير وتغير اتجاهات الناس نحو ذوى الإعاقة والأيتام أمر عظيم، فأنا أؤمن بأن الفن تغير، وكنا نحتاج أن نسمع هؤلاء وهم يتحدثون عن أنفسهم فعندما يتحدثوا تخرج الكلمة من قلوبهم، وعندما كانوا في "قادرون باختلاف" وجدنا أجمل ما فيهم كونهم طبيعيين وكان حلم بالنسبة لهم أن يكون بينهم تجربة مشتركة من خلال مسرحية "كنز الدنيا"، والمسرحية تتحدث عن قصة حياتهم منذ لحظة الميلاد، ولم نستطع أن نقدم على مثل هذا العمل دون دعم من رئيس الجمهورية.

مسرحية "كنز الدنيا" قدمت تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في اطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالاضافة الى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل اكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة اشرف عبد الباقى فى صاحبة السعادة



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي