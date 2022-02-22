شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: أعتز بأعمالي مع عادل إمام ودوري في "الاختيار" نال إعجاب الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حلاوة، أنا عاشق للسينما ولجميع أنواع الفنون، وعندي عيب خطير، وهو أنني لا بد أن أكون مستمتعا وأنا أمثل، وأقرب الأعمال التي قدمتها في رمضان الماضي شخصية القبطي في مسلسل "الاختيار"، وكنت أمام اختبار إظهار قيمة الحب المنزه عن أى غرض والحمد لله الدور نال استحسان الجميع.

وأضاف حلاوة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: أنا بعتز جدا بأعمالى مع الفنان العظيم عادل إمام، ومنهم دورى في مسلسل "العراف" وكان رائعا، وأيضا دورى في مسلسل رأفت الهجان الناس ما زلت متذكره اسمى بيخور شتريت رغم صعوبته.

وتابع حلاوة، إن الفنان عادل امام كان سامح لى إنى ارتجل في حدود النص والشخصية لأنه دقيق جدا.

واختتم: إنني تعاملت مع الزعيم ومع نجله الفنان الموهوب محمد إمام، وهناك فرق في التعامل بالتأكيد والتعامل مع النجم عادل إمام باحترام شديد، وهو له هيبة، ده النجم الكبير، ولكن محمد إمام أتعامل معه على أنه ابني، ونقعد ناكل مع بعض، والعائلة دى أنا بحبها جدا؛ لأنها احتضنتى في حاجات كتير وآمنت بى.