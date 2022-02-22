شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: نور الشريف وأحمد راتب دفعتى ودرست لإلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حلاوة، أنا من جيل عشق الفن وكان مستمتعا بالحياة ويعمل ما يحب ويدرسه ويتعلمه، وتعلمنا في الابتدائية أن نحب القراءة، وكانت لدينا أنشطة فنية متعددة، وفي الإعدادية قدمنا مسرحيات مثل شكسبير، وهذا ما أصقل هواياتنا وجعلنا متميزين، ونحن تعلمنا صح، وأسرتى شجعتنى على الدراسة والتعلم، وعلى الرغم من أن أمى لم تكن متعلمة وكنا 9 إخوة، توفى منهم اثنان، لكنها علمتنا الكثير، وكنا نسكن في بيت في حارة حلاوة بمنطقة الدمرداش.

وأضاف حلاوة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، في حلقة قام بتسجيلها قبل إصابته بفيروس كورونا: كان نفسي وأنا صغير أشوف فيلا، فكانت أمى تجيب لى طمى ونعمل فيلا، ووالدى وجدى كانوا من خريجى الأزهر.

وتابع حلاوة: درست الهندسة، والبيئة الفنية والثقافية في الدولة وقتها تشجع الجميع على الإبداع، وكان دفعتى أحمد راتب ونور الشريف ودكتور محمد عزب مدرس الديكور معهد السينما، وقمت بالتدريس من خلال أكاديمية الفنون وغيرها وقمت بالتدريس لإلهام شاهين وماجدة ذكى وكمال أبو رية في المعهد، ومن جيل الشباب فتحى عبد الوهاب وسامح حسين، وأنا درست في ثلاثة أماكن جامعة حلون وأكاديمية الفنون.

وأشار حلاوة إلى أنه قام بإنشاء قناة على اليوتيوب باسم قناة حلاوة للفنون علشان الناس تتعلم ببلاش الفنون بدل ما ياخدوا كورسات بفلوس، ورفضت عروضا من مراكز كثيرة تعطي كورسات تمثيل بفلوس لأن التمثيل لا يدرس "التمثيل موهبة".