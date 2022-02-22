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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينشر أول صورة من فيلم "عمهم": بصور مشهد أكشن بقالى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان الشاب محمد إمام، جمهوره، بخصوص فيلمه الجديد "عملهم"، ونشر أول صورة من الفيلم، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أول صورة من فيلم عمهم، لسه مخلص مشهد أكشن بقالي تلات أيام بصور فيه، كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده، استنوا عمهم قريباً إن شاء الله".
محمد إمام
محمد إمام
وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج النهائية استعدادا لطرحه بالسينمات.
فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب ومحمود حافظ والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللتان جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى.
وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.