شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينشر أول صورة من فيلم "عمهم": بصور مشهد أكشن بقالى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان الشاب محمد إمام، جمهوره، بخصوص فيلمه الجديد "عملهم"، ونشر أول صورة من الفيلم، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أول صورة من فيلم عمهم، لسه مخلص مشهد أكشن بقالي تلات أيام بصور فيه، كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده، استنوا عمهم قريباً إن شاء الله".



محمد إمام



محمد إمام

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج النهائية استعدادا لطرحه بالسينمات.