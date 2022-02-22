شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: أمارس التأليف.. و"الكتيبة 26" يوثق بطولات سلاح المشاة بحرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير لطفى لبيب، إنه يمارس عمله بالتأليف والكتابة فى الفترة الحالية، حيث انتهى من عمل سينمائى باسم "الكتيبة 26" وفيلم "مجرد صديق"، وأعمال درامية أخرى هى "أم النيل" و"بيت الجبالي"، مردفا: "الكتابة معوضانى عن التمثيل بشكل كبير".

أضاف لطفى لبيب، فى لقاءه مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه وثق بطولات سلاح المشاة فى حرب أكتوبر بفيلم "الكتيبة 26"، متابعا: "أتمنى ترجمة الأفلام دى لأعمال فنية، والكتيبة 26 خاصة بالحرب، وأنا قضيت 6 سنوات على الجبهة مقاتل جندى مشاة.

وأكمل الفنان لطفى لبيب: "العبور فى حرب أكتوبر، لحظة التألق، وهى اللحظة المضيئة بالنصر، وكل دعاة السلام فى العالم مارسوا الحروب وعرفوا قيمة السلام لن الحرب شيئ بشع، ولما ضربت المدفعية فى الحرب خرجت الفئران مذعورة من الجحور، وأنا كتبت ده فى العمل (الكتيبة 26) علشان أخلى المشاهد يتفرج على إلى شفته فى الحرب".