نانسي عجرم تهنئ سيرين عبدالنور بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نانسي عجرم، الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلادها، الموافق 21 فبراير الجاري.

وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "عيد ميلاد سعيد سيرين، إن شاء الله الضحكة ما تفارق وجهك أبدا والنجاح يضل حليفك على طول".

ومن جانبها ردت سيرين عبدالنور: "نانسي وإن شاء الله يضل شوفك بنجاحك يللي بفرح القلب كل العمر، شكرًا حبيبتي".

ومن ناحية أخرى، اعتذرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن عدم المشاركة في رحلة ستارز أون بورد البحرية على متن سفينة كبيرة، بمناسبة عيد الحب.

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب، إلى اللقاء قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب أغنيتها "مية وخمسين" في نوفمبر الماضي، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.