رمضان 2022.. هنادي مهنا رفقة أكرم حسني في كواليس "مكتوب علينا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة تجمعها بالفنان أكرم حسني من كواليس مسلسل "مكتوب عليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت هنادي على الصورة: "مكتوب عليا، رمضان 2022، إن شاء الله".
مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاحا كبيرا في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم أبوذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".
ويشارك في مسلسل "مكتوب عليا" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من النجوم، أبرزهم حتى الآن، هنادي مهنا، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة لبيب.