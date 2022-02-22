رمضان 2022.. هنادي مهنا رفقة أكرم حسني في كواليس "مكتوب علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة تجمعها بالفنان أكرم حسني من كواليس مسلسل "مكتوب عليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هنادي على الصورة: "مكتوب عليا، رمضان 2022، إن شاء الله".

مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاحا كبيرا في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع ‏المنتج كريم ‏أبوذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

ويشارك في مسلسل "مكتوب عليا" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من ‏النجوم، أبرزهم حتى الآن، هنادي مهنا، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة ‏لبيب.‏