فيديو وصور| ميريام فارس تستمتع بـ"التزحلق" على الجليد رفقة أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بمقطع فيديو وصورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الفيديو والصور وهي تستمتع بـ"التزحلق" على الجليد رفقة أولادها، وعلقت: "أفضل إجازة شتوية مع الأولاد".

وأحيت المطربة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائيًا في إكسبو 2020 بدبي، يوم 5 فبراير الجاري، وحضر الحفل عدد كبير من محبيها، وقدمت باقة من أروع أغانيها.

وأحيت ميريام فارس، في ديسمبر الماضي، حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في يونيو الماضي، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" الذي أطلقته منصة Netflix، من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.