لطفي لبيب :عادل أمام ساعدني في السينما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 1:01 صباحًا

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني غبر الفضائية “دي أم سي”, كشف الممثل المصري لطفي لبيب عن ما قام به زميله عادل إمام أثناء تصوير فيلم “السفارة في العمارة”، مؤكداً أن الزعيم صاحب فضل كبير عليه.

وأضاف لبيب عن عادل إمام إنه “فنان جميل بيشوف اللى قدامه كويس وذو فضل كبير علي”.

“عادل إمام كان له الفضل علي في العديد من الأعمال التي قدمتها، وأهمها فيلم السفارة في العمارة، حيث إنه كان يعطي له التوجيهات.”

لطفي لبيب مع عادل امام

وقال لبيب إن مشهده الشهير له في فيلم “السفارة في العمارة”، (إنتاج 2005) “مشهد التورتة وأنا داخل بيها قالى خدها وإنت خارج وكانت لقطة جميلة”.

لبيب لفت أنه من خلال مشاركته في هذا الفيلم كان له فضلاً, ومن الاسباب التي ساعدت في رفع أجره، بعدما كان أجره ضئيلاً جداً مقارنةً بالأعمال التي جسدها فيما بعده.

وقال لبيب إنه لعب دور “خط الوسط” في السينما مع حسن حسني وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله، مؤكداً على أن “خط الوسط الذي قام به أثناء العديد من أعماله، هي ميزة كبيرة لدى الفنانين”.