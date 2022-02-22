هند القحطاني بالزي التقليدي في “يوم التأسيس” وتقارن بين وضع المرأة السعودية في الماضي والحاضر.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً - شاركت المشهورة السعودية هند القحطاني في الاحتقالات بـ “يوم التأسيس” حيث ظهرت في مقطع فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي التقليدي السعودي.

كما قارنت هند القحطاني، من خلال التعليق على شكل الزي، بين وضع المرأة السعودية في الماضي والحاضر.

وقالت هند القحطاني: “يخليني افتخر بهذا الزي في الماضي ان المرأة ما كانت تغطي وجهها”.

وتابعت “وضع المرأة في تلك الفترة كان افضل صحيح ان المرأة على جميع الاصعدة وفي اغلب الازمنة مقموعة ولكن وضعها في تلك الفترة جيل جداتنا كان وضع النساء افضل بكثير من وضع النساء الى ما قبل سنتين”.

كما هاجمت هند القحطاني فترة الصحوة، قائلة “ما سموا انفسهم بالصحوة وهم جالبي الضلال والظلام والعتمة دمرونا”.