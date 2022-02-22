بعد ان اتهمته باغتصابها.. اللبنانية قمر تعلن ان مهدي غندور هو والد طفلتها لونا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:43 صباحاً - اضطرت الفنانة اللبنانية للكشف عن هوية والد ابنتها فنشرت عبر خاصية ستوري حسابها على إنستجرام صورة جواز السفر الأمريكي لابنتها. وظهر فيها أن اسم ابنتها لونا ووضحت خلال الصورة اسم الأب.

علقت قمر على الصورة وقالت هنيئا للمظلوم اللي عند ربه بريء موجهة رسالتها لكل من كتب كلاما غير لائق عن ابنتها وأنها دون أب معروف.

وأكدت قمر أن ابنتها هي لونا مهدي غندور، وطالبت كل شخص أن يهتم بنفسه.

وقد تم تداول صورة جواز سفر لونا بشكل مكثف عبر السوشيال ميديا. خاصة وأنه طوال الفترة الماضية تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب عدم إعلانها زواجها.

موقف قمر أعاد للأذهان قصة حملها وولادتها لطفلها الأول والذي أطلقت عليه اسم “جيمي” ، وهي القضية التي ظلت في أروقة المحاكم لسنوات طويلة بعدما اتهمت رجل الأعمال جمال مروان بأنه والد الطفل الذي نتج عن علاقة عابرة بينهما ، وظلت لسنوات طويلة تطالبه بالأموال إلى أن خسرت كل دعاويها القضائية ضده في مصر ولبنان .

من هو مهدي غندور؟

وتعود قصة قمر مع مهدي غندور الى منتصف العام الماضي حيث حررت قمر حينها محضرًا ضد شاب لبناني مغترب تتهمه فيه باغتصابها والتسبب في حملها ، وبعد ان استدعت السلطات الشاب الذي حرص دفاعه على عدم نشر اسمه تم سماع أقوالهما ولكن الشاب فجر مفاجأة كبيرة عندما حكى تفاصيل ماحدث ، حيث قال أنه تعرف عليها عن طريق خبير التجميل داني كامل، وأقامت معه علاقة عابرة بالتراضي، ثم عادت بعد ثلاثة أشهر لتخبره أنها حامل منه وأنه يجب عليه الاعتراف بالطفل وإلا ستفضحه في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي .

تحولت الجلسة إلى مشاجرة خرجت منها قمر إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا في الشاب الذي قال أيضًا أن لديه صور تثبت أن علاقتهما عابرة وتمت بالتراضي وبأجر مادي أيضًا !

وبعد سماع أقوالهما لمدة تسع ساعات تقريبًا ، تم تسوية الأمر والتصالح بعد سقطت تهمة الإغتصاب ، واتفق الطرفان على أن تحتفظ قمر بالجنين في مقابل إجراء تحليل DNA عقب ولادته كشرط لاعتراف الشاب بأبوته له وهو ما وافقت عليه قمر ومحاميها ، فيما طلب الشاب أن تسافر قمر إلى الولايات المتحدة لتضع المولود هناك لحين أن تثبت التحاليل نسب الجنين له، وهو ماحدث بالفعل بعد 4 أشهر من إنجابها لمولودتها “لونا” والتي لم تلق مصير طفلها الأكبر “جيمي” والذي مازال لا يحمل إسم أب في الأوراق الرسمية حتى الآن .

واجهت قمر الكثير من الإنتقادات حول هوية والد طفلتها، إلى أن أعلنت اليوم عن إسمه وهو “مهدي غندور”، في الوقت الذي نشر فيه الإعلامي اللبناني “إيلي باسيل” صورة لشاب قال إنه هو “مهدي غندور” والد “لونا” .. فهل هو الشاب الذي اتهمته باغتصابها والتسبب في حملها؟