هكذا هنأت نجوى كرم صديقتها سيرين عبد النور بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نجوى كرم، الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلادها، الموافق اليوم 21 فبراير الجاري.

وكتبت نجوى تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة وانتي طيبة وعقبال 100 سنة وكل أحلامك تبقى حقيقة بين أيديك".

ومن جانبها ردت سيرين عبدالنور: "يخليلي محبتك وصداقتك وقلبك المليان محبة".

ومن ناحية أخرى، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا، في مدينة دبي الإماراتية بالتزامن مع احتفالات موسم رأس السنة.

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ساحر قلوب" وهي من كلمات عامر لوند، وألحان علي حسون، وتوزيع داني حلو.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.