نور بـ"الضفائر" ومي سليم بإطلالة لامعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، من أحدث ظهور لها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس لامعة

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام حمام سباحة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نور

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"ضفائر"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.