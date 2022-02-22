حدث بالفن| جيرارد بتلر يزور مصر وأول صورة من "عمهم" ورسالة كريم الحسيني

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد يوم الاثنين الموافق 21 فبراير، عددا كبيرا من الأحداث الفنية، وحرص "الخليج 365" على متابعتها ونشر أبرز تفاصيلها لقرائه، من بينها: أول صورة من فيلم "عمهم" للفنان محمد إمام، الجمهور يلتف من جديد حول الفنان محمد رمضان في الإسكندرية، الفنان كريم الحسيني يتحدث لأول مرة عن مشروعه لبيع المشروبات الساخنة، وغيرها من الأخبار والموضوعات الفنية، التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

"بصور أكشن بقالي 3 أيام".. محمد إمام ينشر أول صورة من "عمهم"

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أول صورة من فيلمه الجديد "عمهم"، والذي بدأ تصويره مؤخرًا استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي. إليكم التفاصيل..

بعد ظهوره يبيع مشروبات.. الفنان كريم الحسيني: مشروع يسند الشغل مش عيب

على طريقة فيديوهات شاهد قبل الحذف، أطل الفنان الشاب كريم الحسيني على جمهوره ومتابعي صفحته على موقع "فيسبوك"، معبرا عن حبه وامتنانه لكل من دعمه وفكر في مساندته بعد إعلانه افتتاح مشروع للمشروبات الساخنة على الطريق. إليكم التفاصيل..

جيرارد بتلر يزور الأهرامات والأماكن الأثرية في أسوان (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، صورًا للنجم العالمي جيرارد بتلر، من زيارته المفاجئة لعدد من الأماكن السياحية في مصر. إليكم التفاصيل..

فريال يوسف تلجأ للقضاء لهذا السبب (فيديو)

أجرت الفنانة فريال يوسف لقاء تليفزيونيا مؤخرًا، تحدثت خلاله عن لجوئها للقضاء للحصول على مستحقاتها المادية عن عدد من الأعمال الفنية التي صورتها بالفعل وتم عرضها ولم تتقاض عنها كامل أجرها حتى الآن. إليكم التفاصيل..

المنتصر بالله.. سر حب الرئيس الأسبق مبارك له وهذه أبرز أعماله

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، إذ أنه من مواليد 21 فبراير 1950. إليكم التفاصيل..

الجمهور يلتف حول محمد رمضان في الإسكندرية.. لهذا السبب

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له، أثناء تصوير مسلسل "المشوار"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". إليكم التفاصيل..

هل شطب "شاكوش" و"منع "حمو بيكا" غير قانوني؟.. وكيل الموسيقيين يجيب

نفى المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، صحة ما أكده المحامي هاني سامح "صاحب دعوى إلغاء قرار النقابة بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات"، عن عدم قانونية القرارات الصادرة بشطب المغني حسن شاكوش، ورفض عضوية حمو بيكا. إليكم التفاصيل..

صابرين تغني "بتخاصمني حبة" في شوارع دبي

نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تغني في شوارع مدينة دبي الإماراتية. إليكم التفاصيل..

علي ربيع يستعرض مهاراته في كرة القدم (فيديو)

شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". إليكم التفاصيل..

إصابة جاستن بيبر بفيروس كورونا وتأجيل حفلاته

أصيب النجم العالمي جاستن بيبر، بفيروس كورونا، حسب موقع "PEOPLE". إليكم التفاصيل..