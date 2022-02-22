"بصور أكشن بقالي 3 أيام".. محمد إمام ينشر أول صورة من "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أول صورة من فيلمه الجديد "عمهم"، والذي بدأ تصويره مؤخرًا استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي.

ونشر إمام صورة من تصوير المشهد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها، قائلاً: "أول صورة من فيلم عمهم لسه مخلص مشهد أكشن بقالي تلات أيام بصور فيه، كان نفسي من زمان، اعملكم مشهد زي ده ..استنوا عمهم قريباً إن شاء الله، محمد إمام".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، وتنافس الشخصية التي يلعبها إمام خلال أحداث الفيلم على بطولة الجمهورية للملاكمة.