بعد ظهوره يبيع مشروبات.. الفنان كريم الحسيني: مشروع يسند والشغل مش عيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على طريقة فيديوهات شاهد قبل الحذف، أطل الفنان الشاب كريم الحسيني على جمهوره ومتابعي صفحته على موقع "فيسبوك"، معبرا عن حبه وامتنانه لكل من دعمه وفكر في مساندته بعد إعلانه افتتاح مشروع للمشروبات الساخنة على الطريق.

وقال كريم "شاهد قبل الحذف اعترافات الفنان كريم الحسيني"، مضيفا "مية مسا عليكم بشكركم على مشاعركم النبيلة وخصوصا الفنانين اللي قالوا نجتمع ونساعد كريم ونلم له، بشكركم على مشاعركم دي، الحمد لله مستورة".

وأوضح سبب افتتاحه للمشروع: "لما فكرت في عمل مشروع زي ده يسند، عشان الواحد ميشتغلش شغل هو مش عايزه أو أفلام دون المستوى تضطر تقبلها عشان تاخد عربون وتمشي البيت، وتتحسب عليك يوم ما يتعرض عليك حاجة حلوة يقولوا إنه اكس لأنه عمل كذا وكذا. آه مجاليش حاجة في رمضان بس الحمد لله مستورة فتحت مشروع زي أي ممثل أو أي حد بيفتح كافيه او غيره".

وتابع الحسيني شارحا سبب اختياره لهذا المشروع: "الريسك فيه أقل شوية عشان كده فكرت، فيه، ممكن تفتح كافيه وتخسر، عملت كده عشان مشتغلش شغل مضايقني، ومجاليش حاجة في رمضان، بشكر كل الناس اللي فكرت في حاجة خير زي دي، وكل الناس اللي دعمتني، وناس بتقول كنت بفكر بس مكسوف، ليه مكسوف الشغل مش عيب اعمل اللي انت عايزه وخليك متمسك بحلمك مادام شغل شريف، بشكركم جدا".

وأشار إلى أنه كان يعمل مؤخرًا في مسرحية "زقاق المدق"، والتي ستعود للجمهور مرة أخرى في عيد الفطر، كما أعرب عن سعادته بعودة عرض "أمر تكليف" والذي بدأ في تقديمه 2018، لافتًا أن المسرحية سيتم تقديمها في عدد من المحافظات الفترة المُقبلة.

وأعلن الفنان كريم الحسيني، منذ أيام، عن إقامته مشروع لتحضير المشروبات الساخنة على الطريق، ونشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يعد القهوة على الطريق من خلال ماكينة مشروبات ساخنة، وقال خلاله: "بما أن موسم الفيديو مش شغال في رمضان، قررنا نفتح المشروع العسل ده".

وعلّق "كريم" على الفيديو قائلا: "مشروعي الجديد.. الشغل مش عيب.. حلمك ملوش تاريخ صلاحية".