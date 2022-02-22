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جيرارد بتلر يزور الأهرامات والأماكن الأثرية في أسوان (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، صورًا للنجم العالمي جيرارد بتلر، من زيارته المفاجئة لعدد من الأماكن السياحية في مصر.

ويظهر جيرارد في الصور أثناء تواجده في عدة فنادق، إلى جانب صورًا من زيارته للأهرامات، وأخرى في أماكن سياحية مختلفة بمحافظة أسوان، كما ظهر في فيديو إلى جوار صديقته الممثلة مورجان براون يمزحان على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا".

ونشر رواد السوشيال ميديا الصور، وعلقوا عليها "جيرارد بتلر في مصر"، "جيرارد بتلر يقضي إجازة سياحية في مصر". وتُظهر حرص المصريين على التقاط الصور التذكارية معه.

الممثل الأسكتلندي جيرارد بتلر انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلم "قندهار" والذي يلعب فيه دور العميل السري توم هاريس، والعمل من إخراج ريك رومان ووه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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