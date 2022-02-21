رابح صقر يسأل: “شركة روتانا سعودية او لبنانية؟”.. وماذا قال عن الوليد بن طلال؟

كتب امير فتحي في الاثنين 21 فبراير 2022 11:56 مساءً - علّق الفنان ​رابح صقر​ على طريقة ترويج شركة روتانا لأغنيته “​نوع من البشر​” اذ كُتب على صفحتها الخاصة: “جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد، ترى باقي يوم واااحد بس على نوع من البشر”.

وكتب رابح صقر عبر حسابه على تويتر: “سؤال شركة روتانا سعوديه؟؟؟ ولا ……لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر”، في اشارة منه الى كتابة الترويج باللهجة اللبنانية.

بدوره ردّ المدير التنفيذي لشركة روتانا، الأستاذ ​سالم الهندي​ على منشور رابح صقر، وكتب: “روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك”.



وعاد وكتب رابح صقر: “الله يطول بعمره الوليد بن طلال السعودي … ويحب الكوادر السعوديه”.