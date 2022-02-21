أنغام تكشف حقيقة مشاركتها في مهرجان ” فبراير” في الكويت

كتب امير فتحي في الاثنين 21 فبراير 2022 11:56 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية أنغام حقيقة مشاركتها في مهرجان فبراير في الكويت والذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقالت انغام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “تم اعتذاري عن مهرجان #فبراير_الكويت هذا العام منذ أيام الاعلان المنتشر لا صحه له إحترامي للجميع”.

وكانت شركة “روتانا” قد كشفت عن المفاجآت الغنائية التي سيتضمنها المهرجان المقام بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الكويتي، حيث سيقدم أبرز نجوم الغناء حفلاتهم على خشبة المسرح على رأسهم الفنانة نوال الكويتية ونجم العرب محمد عبده.

كما شاركت الصفحة الرسمية لمهرجان “فبراير الكويت” فيديو تشويقي تعلن فيه أسماء النجوم المشاركين في الحفل، وأرفقته بتعليق: “شلون حماسكم لأول أسبوع فبراير الكويت العودة”، حيث سيقيم الفنانين محمد عبده ووأصيل أبو بكر حفلهما في أرينا الكويت بتاريخ 3 مارس المقبل.