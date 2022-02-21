سيرين عبدالنور تنشر صورا من عيد ميلادها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورًا من حفل عيد ميلادها، الموافق اليوم 21 فبراير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أسودا قصيرًا، وعلقت: "من حفل عيد ميلادي، بحبكم كلكم".

وانهالت التعليقات من النجوم، وكتبت نادين الراسي: "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت مهيرة عبدالعزيز: "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت هند صبري: "عيد ميلاد سعيد"، كما كتب مكسيم خليل: "عيد ميلاد سعيد، أفضل الأمنيات".

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.