تحذير من كريم سامي مغاوري بشأن مسلسل "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان كريم مغاوري، نجل الفنان الكبير سامي مغاوري عن رأيه في مسلسل "اللعبة".

وكتب مغاوري منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يا ابن الملط، هعتبرها سب وقذف وهحبسه"، في إشارة إلى اسم الشخصية التي يجسدها والده ضمن أحداث العمل، وهو "بسيوني الملط".

جدير بالذكر أن الفنان كريم مغاوري يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "معالي ماما" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

الفيلم بطولة النجوم: بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر.

"اللعبة" بدأت منصة شاهد VIP، عرض الجزء الثالث في 20 فبراير الجاري، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل.