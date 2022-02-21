بالفيديو| هالة صدقي تلتقي فنانة شهيرة: أجمل صوت في الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو يجمعها بفنانة شهيرة هي المطربة عزيزة جلال.

وقالت هالة في الفيديو "أنا شفت مين أجمل صوت في الوطن العربي ومازال لغاية دلوقتي عايش معانا، عزيزة جلال فرحانة ومبسوطة اني شفتك وحشتي الناس كلها".

وردت عليها عزيزة "أنا كمان مبسوطة إني شفتك وإن شاء الله أشوفكم في مصر"، وحرصت هالة على تقبيلها، تعبيرا على حبها الكبير لها، معلقة "رغم عن الكورونا بنبوس بعض".

وكتبت في تعليقها على الفيديو عبر إنستجرام: "العزيزة عزيزة جلال".

جدير بالذكر أن الفنانة هالة صدقي اعتاد الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على "انستجرام"، لحظات من حياتها الخاصة ورحلاتها المختلفة، وكان آخر ظهور لها على السوشيال ميديا، كانت تطعم فرسة الجزر، وعلقت "حبيبتي أنا مش بتحب الجزر في السلطة، الدنيا حقيقي برد".