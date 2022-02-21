أحمد فلوكس يوجه رسالة لكريم الحسيني: "ربنا هيجبر بخاطرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة للفنان كريم الحسيني، عقب إعلانه عن مشروع لتحضير المشروبات الساخنة، ليفتح بابا جديدا للرزق إلى جانب عمله بالفن، لافتا أنه غير مشارك في أي أعمال تليفزيونية في رمضان 2022.

ونشر أحمد فلوكس تعليق الفنان أحمد رفعت على مشروع كريم الحسيني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال رفعت: "يعني إيه فنان لما من عدم الشغل يعمل مشروع قهوة ونسكافيه في عربيته الخاصة في حين أن اللي ملوش فيها بيخلص مسلسل يروح على مسلسل تاني".

وعلق فلوكس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "وده مش أي فنان.. ده فنان كان سابق جيله وفنان من العيار الثقيل والحقيقة مش مستغرب من انو اشتغل لانوا من صغره راجل جدا.. كل الدعم ليك يا كريم وربنا هايجبر بخاطرك انت تعبت وشقيت كتير واللي جاي أحسن".

وأعلن الفنان كريم الحسيني، منذ أيام، عن إقامته مشروع لتحضير المشروبات الساخنة على الطريق.

ونشر الحسيني، مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يعد القهوة على الطريق من خلال ماكينة مشروبات ساخنة، وقال خلاله: "بما أن موسم الفيديو مش شغال في رمضان، قررنا نفتح المشروع العسل ده".

وعلّق "كريم" على الفيديو قائلا: "مشروعي الجديد.. الشغل مش عيب.. حلمك ملوش تاريخ صلاحية".

يذكر أن أخر الأعمال الدرامية التي شارك بها كريم الحسيني مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، والنجوم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.