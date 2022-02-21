"نجمتونا ليه".. ياسمين جمال تعلق على مشروع كريم الحسيني للمشروبات الساخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة ياسمين جمال على مشروع الفنان كريم الحسيني وهو عبارة عن سيارة لتحضير المشروبات الساخنة في أحد الشوارع.

ونشرت ياسمين صورة لكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كريم الحسيني أنت صح الشغل مش عيب وده مشروع زي أي حد في الدنيا بيعمل مشاريع صغيرة وبتكبر".

وأضافت: "كريم واحد من جيلي اللي ابتدينا سوا وطلعنا السلم واحدة واحدة من وإحنا أطفال ودرسنا وبقينا أعضاء نقابة من غير وسايط ولا قرايب ولا ظهر في الوسط الفني غير ربنا سبحانه وتعالى وحب الناس".

وتابعت: "السؤال بقى: كبرتونا ليه؟ نجمتونا ليه؟ قعدتونا في البيت سنين ليه برضه؟!! إحنا جيل صناعة كامل قاعد في البيت ممثلين(شباب وكبار) منتجين، مخرجين، مؤلفين، مديري تصوير، عمال وأول حاجة اتعلمناها من اللي سبقونا في المجال ده الصبر، هنصبر لحد إمتى".

وأكملت: "أنا أول مرة اتكلم بس من ساعة ما شفت كريم وأنا مش قادرة بصراحة واللي عارفني كويس أوي عارف إني ماليش علاقة بما يسمى بال (تريند) وفي الآخر تسمعوا أنه تعب أو مات من الزعل على حاجة ضيع عمره كله عليها وفى الآخر ما خدش حقه".

وأعلن الفنان كريم الحسيني، منذ أيام، عن إقامته مشروع لتحضير المشروبات الساخنة على الطريق.

ونشر الحسيني، مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يعد القهوة على الطريق من خلال ماكينة مشروبات ساخنة، وقال خلاله: "بما أن موسم الفيديو مش شغال في رمضان، قررنا نفتح المشروع العسل ده".

وعلّق "كريم" على الفيديو قائلا: "مشروعي الجديد.. الشغل مش عيب.. حلمك ملوش تاريخ صلاحية".

يذكر أن أخر الأعمال الدرامية التي شارك بها كريم الحسيني مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، والنجوم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.