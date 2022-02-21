فريال يوسف تلجأ للقضاء لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أجرت الفنانة فريال يوسف لقاء تليفزيوونيا مؤخرًا، تحدثت خلاله عن لجوئها للقضاء للحصول على مستحقاتها المادية عن عدد من الأعمال الفنية التي صورتها بالفعل وتم عرضها ولم تتقاض عنها كامل أجرها حتى الآن.

وقالت فريال، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي": "بتصرف من جيبك وتشتغل وبتخلص المسلسل أو الفيلم للأخر ومش بتاخد فلوسك".

وعن أحدث أعمالها قالت: "موجودة في رمضان 2022، هتشوفوني في مسلسل (عالم تاني)، إخراج الأستاذ عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام محمود يوسف، معايا رانيا يوسف، نضال الشافعي، فراس سعيد".

وأضافت: "هنشوف في المسلسل المعنى الحقيقي للصداقة، هل في اليومين دول في صداقة ولا لا".

يذكر أن أخر أعمال فريال يوسف فيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعي، نيقولا معوض، محمد مهران، عمرو وهبة، سارة الشامي.