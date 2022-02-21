ياسمين صبري تنشر صورة "سيلفي".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة "سيلفي" جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة شتوية جذابة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عسل، أنا أحلى، جمال المصري، هاي أحلى ياسمين، حبيبتي، أنتي حياتي، قمر، منورة يا حياتي".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.