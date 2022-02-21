رغدة تحسم الجدل حول صورتها بالحجاب… وحقيقة اعتزالها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 40 دقيقة

بعد نشر صورة للفنانة السورية رغدة وهي ترتدي الحجاب,عبر “فيسبوك” أثارت من خلالها ضجة كبيرة بين متابعيها خلال الساعات الماضية, وأرفقتها بتعليق غامض على الصورة، حيث قالت: “عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله, كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر, وما تبقى منه فهو ملك له وحده”, من دون أن توضح إن كانت قد قررت الاعتزال أم لا.

حسمت رغدة الجدل، من خلال تأكديها في تصريحات صحافية، أنّها لم تعتزل الفن، مضيفة: “من المؤكد أنّ أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته من تعليق على الصورة”.

الفنانة رغدة بالحجابوفي الفترة الماضية وعلى مدار الأشهر، أثيرت حالة من الجدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة، بعدما طالبت إعلامية مصرية الجمهور بالدعاء لرغدة بعد إصابتها بوعكة صحية.

ولم تكشف الإعلامية المصرية بسمة وهبة عما تعانيه الفنانة رغدة، واكتفت بالتأكيد على أنها بحاجة إلى الدعاء، بعد إصابتها بوعكة صحية عقب تصوير حلقة معها في برنامجها. وفي تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” وقتها، روت رغدة تفاصيل ما جرى، مؤكدة أنها تتفهم ما قامت به الإعلامية بسمة وهبة، حيث كانت رغدة على موعد مع تصوير حلقة ببرنامج بسمة وهبة. ذلك التوقيت الذي كانت مصر تشهد فيه طقساً سيئاً، إلا أن رغدة أصرت على الذهاب والالتزام بموعدها، خاصة أن فريق البرنامج طلب منها كثيراً أن تحل ضيفة عليهم، وهو ما تحقق في النهاية، مؤكدة أنها كانت مرهقة للغاية أثناء تصوير الحلقة بسبب الأحوال الجوية.

وبعدها توجهت رغدة إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوص الدورية التي تقوم بها كل عام للاطمئنان على صحتها، وتلقت وقتها اتصالاً هاتفياً من بسمة وهبة، فأخبرتها رغدة أنها لا تستطيع التكلم في الوقت الحالي لأنها داخلة إلى المستشفى.

ويبدو أن ذلك الأمر سبّب سوء فهم لدى وهبة، ما جعلها تقوم بإعلان الأمر على ذلك النحو.

ولدت رغدة بمدينة حلب السورية، من أب وأم سوريين، وسافرت إلى مصر في عام 1980 لاستكمال دراستها في الأدب العربي بكلية الآداب في جامعة القاهرة, يذكر أن الفنانة السورية رغدة ابتعدت عن الساحة الفنية،منذ عام 2019، ويذكر أن رغدة قدمت أكثر من 75 عملا فنيا بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعة على مدار مسيرتها الفنية.