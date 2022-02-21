مفاجأة صادمة.. بيكيه سبب رحيل راموس عن ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 46 دقيقة

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن السبب الرئيس لرحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد في الصيف الماضي.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن راموس مثل العديد من النجوم، ينظرون إلى اللاعبين الذين يلعبون في نفس مستواهم، ويقارنون الرواتب معهم عند توقيع العقود الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس علم أن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، يحصل على 28 مليون يورو سنويا، لذا طلب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الحصول على نفس الراتب أو أكثر منه كشرط لتجديد عقده مع الفريق الملكي.

وقوبل طلب راموس بالرفض من قبل بيريز الذي تمسك بالأرقام المقدمة في عرض الريال.

وظل راموس يتفاوض لعدة أشهر مع ريال مدريد على راتبه في العقد الجديد، قبل فشله في الوصول إلى اتفاق، ورحل مجانا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن عقد راموس مع فريق “عاصمة الأنوار” يمتد حتى عام 2023.

من جهته، نفى بيكيه حصوله على راتب سنوي مع برشلونة يصل إلى 28 مليون يورو.

ويرى راموس أن بإمكانه الاستمرار في الملاعب 4 أو 5 سنوات مقبلة إذا ظل قويا على المستوى الذهني، في الوقت الذي توقع فيه أن تؤهله مقوماته الجسدية للقيام بذلك.

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر في يوليو/تموز الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب الإصابة في الركبة.