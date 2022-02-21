رونالدو يواصل هيمنته على إنستغرام.. 400 مليون متابع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 60 دقيقة

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هيمنته على الموقع المخصص لنشر الصور “إنستغرام”، بشكل خاص، ومواقع التواصل الاجتماعي عامة.

ووجه رونالدو اليوم الاثنين رسالة شكر لعشاقه بعد وصوله إلى 400 مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقال رونالدو في مقطع الفيديو: “مرحبا يا شباب، 400 مليون متابع، يا للروعة، الآن يمكنني أن أقول سيييييييي، يا لها من لحظة بالنسبة لي، من دونكم هذا لم يكن ممكنا، لذلك أشكركم من أعماق قلبي، استمروا هكذا، سوف أشارك حياتي وكل شيء معكم، لأنكم تستحقون ذلك، شكرا جزيلا لكم، وهيا بنا لنضيف المزيد 100 و200 مليون، شكرا لكم”.

يذكر أن رونالدو هو أكثر شخص في العالم متابعة عبر موقع “إنستغرام”.

كم يجني رونالدو من أنستغرام؟

بحسب مجلة “فوربس” الاقتصادية الأمريكية، فإن أرباح رونالدو من المنشور الدعائي الواحد على موقع “أنستغرام” في عام 2019 اقتربت من مليون دولار.

ويتصدر اللاعب البرتغالي أكثر المؤثرين جنيا للأرباح من موقع “أنستغرام”، حيث يحصد 47.8 مليون دولار، موزعين على 49 منشور دعائي.

رونالدو يبتعد بفارق شاسع عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يأتي في الوصافة بأرباح بلغت 23.3 مليون دولار موزعين على 36 منشورا.

عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

في فبراير/شباط الماضي بات رونالدو أول شخص في العالم يصل مجموع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي إلى 500 مليون شخص، وفي الوقت الحالي يبلغ عدد متابعيه قرابة 600 مليون متابع في مختلف المنصات.