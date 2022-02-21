بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على ماجد المهندس في ميني ألبوم جديد بعنوان “أعطيني وقتاً” مغلقة

متابعة بتجــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس “ميني ألبوم” جديداً بعنوان “أعطيني وقتاً” بتوقيع الموسيقار طلال، وتضمن أربع أغنيات كلها من ألحان الأخير.

والبداية مع أغنية “أعطيني وقتاً” من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني وتوزيع خالد عز. وأغنية “يا كريم بالجفا” من كلمات سعيد بن مانع وتوزيع زيد عادل.

أما أغنية “خذت أكثر” فكتب كلماتها بدر بن عبد المحسن ووزّعهاع زيد عادل.

وكان المهندس طرح أخيراً أغنيته “قررت أسولف” والتي جاءت ضمن الألبوم الجديد المذكور، من كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، توزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر.

ويبدو لافتاً أن نشاط المهندس الفني، وخصوصاً في السنة الأخيرة والى الآن، لا يزال حافلاً بأغنيات جديدة وحفلات مستمرّة وأصداء إيجابية دوماً.