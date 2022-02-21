بريجيت ماكرون تقاضي سيّدتين وصفتاها بالـ”متحوّلة جنسيّاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوتين قضائيتين ضد سيّدتين في محكمة باريس بتهمة ترويج أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصفها بالـ”متحوّلة جنسيّاً”.

وقد تمّ تحديد موعد الجلسة الأولى في 15 حزيران المقبل وأشار مصدر قضائي إلى أنّ الدعوى المدنية التي أودعتها السيدة الفرنسية الأولى تستند إلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالحياة الخاصة.

وفي التّفاصيل، انتشرت منذ أشهرٍ عدة رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بأن بريجيت ماكرون، امرأة متحولة جنسياً وقد ولدت “ذكراً” واسمها الأصلي “جان ميشيل” ونُشرت الإدعاءات باستخدام صور بريجيت ماكرون وعائلتها.

كما تزعم الرسائل أيضاً أن بريجيت ماكرون ليست الأم الحقيقة لأطفالها الأربعة لورانس وتيفاني وجوردان وسيباستيان الذين يحملون لقب والدهم أزوزيار.

ويُشار إلى أنّ أولاد بريجيت ماكرون وشقيقها قد انضمّوا إلى الدعوى بسبب التعدّي على الخصوصيّة وانتهاك الحقوق الشخصيّة وحقوق الصورة.