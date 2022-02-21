مروان خوري يكشف حقيقة إنفصاله عن خطيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقته العفوية المعهودة، ردّ النجم مروان خوري على الشائعات المتداولة حول انفصاله عن خطيبته ندى خلال الفترة الماضية، نافياً الأمر.

وأوضح في مقابلةمع قناة “الجديد” أن هناك عدداً من الأسباب أدت إلى تأخير موعد زفافه من بينها ظروف عمله ولكن حفل الزفاف قائم ولم يتم إلغائه.

وأكد النجم اللبناني “هنفرح بوقته ولا يوجد تاريخ محدد للعرس الظروف أخرتني والشغل ولكن أكيد أكيد رح نعمل العرس”، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الفنانة اللبنانية إليسا من أميركا للاستقرار على تفاصيل عودتهما للعمل معاً.

وتابع قائلاً: “أنا بأخذ وقتي في التحضير وحضرت أكثر من شيء لأعرضه على إليسا وإن شاء الله رح يكون هناك أكثر من أغنية معاً”.

وكانت بعض المواقع الكترونية وصفحات على السوشيال ميديا قد لاحظت تأخير موعد الزفاف الذي كان النجم الشامل قد أعلن عنه من قبل، والذي كان من المفترض أن يقام في نهاية عام 2021، وهو ما ترافق مع ترويج شائعة وقوع خلافات بين العروسين أدت إلى إلغاء موعد الزفاف.