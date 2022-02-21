أصالة تحتفل مع زوجها.. وتسأله في بث مباشر: “بحكي كتير؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خلال بثّ مباشر أجابت خلاله عن أسئلة جمهورها، فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري زوجها فائق حسن بممازحته حيث التفتت إليه وسألته: “بحكي كتير ولاّ لأ؟”.

وردّت أصالة على متابع سألها: “أي موقع تفضّلين من مواقع التواصل الاجتماعي؟”، قائلةً: “بفضّل “تويتر” على أي موقع آخر، لأني مش بحكي عليه كتير وكأنه بيقولي ما تكتبيش زيادة عن جمل معينة، وأنا في العادي بحكي كتير”.

ونشرت أيضاً عبر خاصية الستوريز مقطع فيديو من داخل منزلها ظهرت فيه الى جانب زوجها وهما يقطعان قالب احلوى تزيّن برقم 10 احتفالا بوصول عدد متابعيها على تطبيق انستغرام لعدد 10 مليون، وقطعت قالب كيك آخر تزيّن برقم 1، في إشارة الى وصول عدد متابعي فائق حسن للمليون عبر حسابه على انستغرام.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري إحياء حفل غنائي ساهر في القرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية، وذلك يوم الجمعة 25 شباط (فبراير) الجاري.

وكانت أصالة قد طرحت قبل أيام أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم “تقول تبغاني”، وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما حصدت مليونين و425 ألف مشاهَدة خلال ساعات بأحدث أغانيها “أنا دخيل الله” التي طرحتها عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات سعود البابطين، وألحان الموسيقار د.طلال.

وأحيت أصالة حفلاً غنائياً على هامش افتتاح “مهرجان خورفكان” في الشارقة، وخلال الحفل استأذنت جمهورها بأن تخلع حذاءها كي تشعر بالراحة وتتمكن من الغناء بشكل أفضل.