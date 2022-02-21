حنان ترك تحتفل بعيد زواجها على طريقتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، على مشاركة جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، حيث نشرت عبر خاصية الستوري، صوراً من أجواء احتفالها مع زوجها، وبدا بينهما حالة انسجام وحب كبيرين.

واستعانت حنان ترك، بموسيقى كلاسيكية هادئة تناسبت مع أجواء الاحتفال، بينما ظهر في الصورة بعض الحلوى المدون عليها كلمات: “عيد زواج سعيد”، وبدا الثنائي وهما يبتسمان وسط حالة من البهجة بتلك المناسبة.

وفي صورة أخرى بدا الثنائي في سهرة خاصة داخل أحد المطاعم وهما يستعدان لتناول وجبة الغداء سويا، وقد سادت أجواء من الكوميديا أثارت ضحكهما. وحرص بعض الجمهور والمحبين للفنانة المصرية على تداول الصورة وأثنوا على علاقتهما المميزة، وسط تمنيات بأن تظل الحياة الزوجية بينهما في استقرار وسعادة دائمين.

وتعد الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك، من الفنانات قليلات الظهور عبر السوشال ميديا حتى أن حسابها الموثق على موقع انستغرام لم يصل للعشرين منشورا حتى الآن فضلا عن حرصها على عدم إظهار زوجها وأفراد أسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تظهر رفقة أسرتها ولكن على استحياء أيضاً.