شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلادها: تستحقين الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلادها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "عيد مولد سعيد، سيرين عبد النور، أتمنى أن يكافئك هذا العام بالصحة والنجاح، أنت تستحقين الأفضل حبيبة القلب مثل روحك الجميلة".



اليسا

من ناحية أخرى أعلنت سيرين عبد النور مؤخرًا، خوضها بطولة مسلسل بعنوان "العين بالعين" سيجمعها بالفنان رامي عياش وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وظهرت سيرين عبد النور فى برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة سيرين عبد النور، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين "سيرين" وبين أبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها فى التمثيل.

وقصت سيرين عبد النور موقفًا محرجًا حدث بين زوجها فريد رحمى والنجم تامر حسنى خلال زيارته للبنان، ودعته على العشاء وحينها سألها تامر عن اسم زوجها فأخبرته بأنه "فريد"، ونسى تامر الاسم مرات عديدة وفى كل مرة تقول له "زوجى اسمه فريد" وقالت له تذكر فريد الأطرش حتى لا تنسى، وحين وصل تامر إلى المطعم وقابل زوجها قال له: أهلا أستاذ عبد الحليم.