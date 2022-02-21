شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Spider-Man No Way Home يحقق مليارًا و811 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Spider-Man No Way Home إيرادات بشباك التذاكر حول العالم إلى مليار و811 مليونًا و655 ألف دولار أمريكى حول العالم، وهو الفيلم الذى حصل على تقييمات مرتفعة للغاية بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية، بعد طول انتظار بسبب تفشى جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على السينما وأسفرت عن تأجيلات بالجملة فى توقيتات عرض الأفلام.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.

حصل فيلم Spider-Man No Way Home على تقييم وصل إلى 93% من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و98% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes وذلك منذ طرحه.