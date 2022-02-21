أسماء أبو اليزيد تستمتع برحلة ما بين الثلوج خلال 3 صور جديدة

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها على موقع إنستجرام بعدة صور لها من رحلة تزلج قامت بها، حيث ظهرت خلال الصور والسعادة على وجهها أثناء القيام بتلك الرحلة التي سعدت بها للغاية مثلما يظهر في الصور، والتي ما أن نشرتها حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها.



اسماء على انستجرام

من ناحية أخرى انضمت الفنانة أسماء أبو اليزيد إلى فريق عمل مسلسل "توبة" بطولة الفنان عمرو سعد الذى يخوض به السباق الرمضانى 2022، وذلك بعد فترة من التحضيرات، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، أحمد بدير، صبا مبارك، كريم عفيفى، وتجسد أسماء دور زوجة عمرو سعد خلال أحداث العمل.

وشاركت مؤخرًا أسماء أبو اليزيد فى مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى إبراهيم وإخراج وائل فرج. ويعد مسلسل "الآنسة فرح" من الأعمال التي تم تمصيرها، حيث إنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وتصل حلقاته لـ 110 حلقات وتم عرضه على مدار 3 سنوات كاملة.