شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين المتحدة والفنان الكبير محمد صبحى لإنتاج أعمال مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي لإنتاج مجموعة من المسرحيات، كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة فى التمثيل، وتدريبهم للعمل فى مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي هذا فى إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصرى، والذى أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقى، وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوى الهمم "كنز الدنيا".