شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص يحمل السلاح أمام منزل ألكسندرا داداريو فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الشرطة القبض على رجل يحمل مسدسًا، أمام منزل النجمة ألكسندرا داداريو في لوس أنجلوس، حيث وقف الرجل أمام المنزل وهو يصرخ ويتحدث عن ألكسندرا، ما دفع الشرطة لاعتقاله لتجد معه مسدسًا محشوا بالرصاص.

وأوضح موقع جاست جيرد إلى أنه لم يتبين ما اذا كانت ألكسندرا داداريو أو خطيبها داخل المنزل وقت الحادث.

وشوهدت الممثلة الحسناء ألكسندرا داداريو في أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد الإعلان عن خطبتها حديثًا، وذلك أثناء سيرها في شوارع لوس أنجلوس بمفردها، حيث بدت الممثلة في غاية البساطة سواء من خلال إطلالتها أو مظهرها، من خلال ارتدائه بنطلون رياضي رمادي وقميص بأكمام طويلة.

بالإضافة إلى أنها لعبت دور البطولة مع دوين جونسون مرتين، وتسعى دائما إلى الظهور في أدوار جديدة كل مرة، من أبرزها فيلم "San Andreas" الذى طرح فى 27 مايو من عام 2015.