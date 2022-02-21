شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها: الضحكة ما تفارق وجهك أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نانسى عجرم، النجمة سيرين عبد النور، بمناسبة عيد ميلادها متمنية لها المزيد من النجاح في حياتها وغردت نانسى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إن شاء لله الضحكة ما تفارق وجهك أبدًا والنجاح يضل حليفك على طول"، وردت سيرين على تهنئتها قائلة: "إن شاء لله بضّل شوفك بنجاحك يللي بفرح القلب كل العمر شكراً حبيبتى".



نانسى عجرم

من ناحية أخرى أعلنت سيرين عبد النور مؤخرًا، خوضها بطولة مسلسل بعنوان "العين بالعين" سيجمعها بالفنان رامي عياش وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وظهرت سيرين عبد النور فى برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة سيرين عبد النور، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين "سيرين" وبين أبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها فى التمثيل.

وقصت سيرين عبد النور موقفًا محرجًا حدث بين زوجها فريد رحمى والنجم تامر حسنى خلال زيارته للبنان، ودعته على العشاء وحينها سألها تامر عن اسم زوجها فأخبرته بأنه "فريد"، ونسى تامر الاسم مرات عديدة وفى كل مرة تقول له "زوجى اسمه فريد" وقالت له تذكر فريد الأطرش حتى لا تنسى، وحين وصل تامر إلى المطعم وقابل زوجها قال له: أهلا أستاذ عبد الحليم.