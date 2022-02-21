شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة وحمدى إمام ينتهيان من تصوير كليب "أنا أصلى وأنتوا سكّة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد شيبة من تصوير أغنية على طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب حمدى إمام تحمل اسم "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، وتطرح على طريقة الفيديو Lyrics خلال الأيام المقبلة.

كليب "أنا أصلى وأنتوا سكّة" من كلمات محمد حمدى وألحان حمدى إمام وتوزيع نوار البحيرى وهندسة صوتية محمد الجيار وجيتار طاطا الشافعى وتدور كلمات الأغنية حول مبادئ الأصول والمواقف التى تظهر الشهامه والجدعنه لبعض البشر الذين لايستحقون هذا البذل والعطاء والتضحية وغيرها.

يذكر أن المطرب أحمد شيبة، طرح مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "القلب جالو هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

وطرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: "زينة الرجال الأدب وللأدب علامات.. واللى معاه الأدب تلقاه يسيب علامات، سألو ديابة الخلى عن جبلى ورجالو.. قالو اللى جه فى سكتهم من قبل ما يعيش مات.. زينة الرجال الأدب وللأدب علامات، من قال أنا متخلقكش لسه اللى قلبه كده مقوية.. والجدعنة واخدها ورثة واللى يماشيك بالروح تفديه".







