"عايشين في عنبر العقلاء".. هيدي كرم تنشر فيديو كوميدي بصحبة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وهي تمازح والدتها قبل خروجها من المنزل.

وظهرت والدة "هيدي" في الفيديو داخل غرفة ابنتها وترتدي "جاكيت" وفوجئت أن ابنتها تقوم بتصويرها، لتصرخ قائلة: "إنتي بتعملي إيه، بتصوري إيه أنا شعري مبلول ونازلة الشارع".

واعتادت الفنانة هيدي كرم على نشر مقاطع فيديو تجمعها بوالدتها، وعلقت على الفيديو قائلة: "ينع كده، يوميات هيدي وأم هيدي، إحنا عايشين في عنبر العقلاء".

يذكر أن هيدي كرم شاركت كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة: كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، دينا الشربيني.