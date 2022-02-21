محمد اسماعيل - القاهرة - حفل عمر كمال وحسن شاكوش في "ديترويت" يرفع شعار "كامل العدد"

كتبت- منال الجيوشي:

أحيا مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، خلال الساعات الماضية حفل غنائي ضخم في مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية

وحضر الحفل حشد كبير من الجاليات العربية من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد".

قدم عمر، في الحفل عدد كبير من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف

تعتبر حفل"ديترويت " الثاني لشاكوش، في الولايات المتحدة الأمريكية، والسادسة لعمر كمال، وهي من تنظيم متعهد الحفلات ربيع رضا، وقد أحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن"

ومن المقرر أن يحيا عمر، وشاكوش خلال الأيام المقبلة عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة أبرزها في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، "نيويورك" و"لوس أنجلوس